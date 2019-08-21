راندا البحيري تظهر في إطلالة ساحرة بتوقيع مي علام

خضعت الفنانة راندا البحيري لجلسة تصوير جديدة مع مصممة الأزياء مي علام، إذ ارتدت مجموعة تصميمات تحتوي تطريزات وألوان جديدة وهادئة .

واختارت مي علام أقمشة وألوان جريئة، وحرصت على ظهور راندا البحيري بشكل مختلف تماما واحتوى الكوليكشن على ألوان مثل "biby blue" اللون السماوي القريب من اللبني، واختارت قماشة "الدانتيل" مع إضفاء "البايت" المسماه بـ"الترتر" على الفستان، كما احتوى الكورساج على شكل السيمبل البسيط.

وارتدت راندا البحيري لون جديد ومختلف في تصميمات الفساتين وهو اللون الشامبين الفاتح المائل للون الترابي الذي احتوى على قماشة "البايت" مع وضع لمساتها السحرية الخاصة بها التي تميزها.

وأكدت راندا البحيري أن هذا اللوك أعجبت به كثيرا وأنها لم تظهر به من قبل حيث قالت: "أن مي علام وضعتني في قالب مختلف تماما عن جميع الفساتين التي ارتدها طوال مسيرتي الفنية وفأجتني بلمساتها السحرية التي تؤكد أنها مصممة أزياء متميزة وبارعة في عملها ومتمكنة من أدواتها ولديها حس ومهارة غير مألوفة لدي مصممين الأزياء وأتوقع لها أنها ستكون من أفضل المصممين في الوطن العربي قريبا في سن صغير".

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