إيرادات "الفيل الأزرق 2" تصل إلى 83.1 مليون جنيه في شباك التذاكر

يستمر فيلم "الفيل الأزرق 2" فى تحقيق معدل إيرادات يومية جيدة منذ طرحه يوم 25 يوليو الماضى، حيث حصد أمس الاثنين مليون و 304 آلاف و 146 جنيها، لتصل الإيرادات الإجمالية إلى 83 مليوناً و 104 آلاف و146 جنيه ليزيد رقمه القياسى كأعلى إيرادات فى تاريخ السينما.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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