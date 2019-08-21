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شكرا لقرائتكم خبر عن سونى تطرح نسخة جديدة من Spider-Man: Far From Home بعد نجاحه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سونى أنها ستطرح جزء معدل من فيلم Spider-Man: Far From Home، حيث ستزيد 4 دقائق إضافية إلى الفيلم، ويعد الفيلم الآن أعلى إيرادات الشركة إيرادا، ومن المقرر أن تطرح النسخة الجديدة من الفيلم في 27 أغسطس الجارى.
وأصبح فيلم Far From Home الفيلم الأعلى إيرادا لـ سوني على الإطلاق في شباك التذاكر العالمي خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن تخطى نسخة جيمس بوند Skyfall الذى طرح 2012، والذى حقق مليار و 109 مليون دولار، حسبما نشر موقع " hollywoodreporter ".
أما فيلم Spider-Man: Far From Home فـحقق مليار و 110 مليون دولار إلى الآن.
Spider-Man Far From Home
فيلم Spider-Man Far From Home يقوم ببطولته توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.
ودارت أحداث الجزء الأخيرمن السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكارالتى تثبت لنفسه أنه أكثرمن مجرد الرجل العنكبوت، لكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.
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