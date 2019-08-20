"إنساي" سعد لمجرد ومحمد رمضان تتخطى 100 مليون مشاهدة

حققت أغنية "إنساي" للممثل المصري محمد رمضان والمغنّي المغربي سعد لمجرد، أكثر من 100 مليون مشاهدة منذ طرحها قبل شهر واحد .



ووجه لمجرد الشكر لجمهوره ومحبيه على هذا النجاح الذي حققته الأغنية التي كتبها ولحنها، وتمَّ تصويرها في العاصمة الفرنسية باريس ويغنّي فيها سعد باللهجة المغربية ورمضان باللهجة المصرية.

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ويروي الكليب قصة حب "الأسطورة والمعلم" كما أطلقا على نفسيهما لفتاتين بينما يعملان في أحد المطاعم، الأول يعمل طباخاً والثاني نادلاً، ويكتشفان فجأة خيانة فتاتيهما مع آخرين ويصابان بصدمة.

وتجمع محمد رمضان وسعد لمجرد صداقة قوية كانت ستكلل بعمل فني يجمعهما بعنوان "بطل العالم"، قبل تأجيل المشروع لبعض الوقت، كما حرص المغنّي المغربي على حضور العرض الخاص لفيلم "شد أجزاء" لمحمد رمضان عام 2015، معرباً عن إعجابه بموهبته.



