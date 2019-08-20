بالفيديو.. النجمة وفاء عامر تشوي اللحم في الساحل الشمالي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهرت الفنانة المصرية وفاء عامر، الثلاثاء، في مقطع فيديو نشرته الإعلامية بوسي شلبي على موقع "أنسقرام"، وهي تقوم بشواء اللحم.
ووصفت شلبي صديقتها وفاء عامر بـ"أحلى ست بيت"، وصاحبة مهارة فائقة في الطبخ، طالبةً منها إعداد الطعام.
وتقضي الممثلة المصرية على غرار سائر نجوم الفن إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، قبل العودة إلى القاهرة وأجواء العمل مع حلول فصل الخريف.
ويتمثّل آخر أعمال وفاء عامر في مسلسل "حكايتي"، والذي عُرِض شهر رمضان الماضي وحقّق نجاحاً كبيراً، كما ضمّ عدداً من النجوم أبرزهم ياسمين صبري، وأحمد صلاح حسني، وجمال عبدالناصر، ونهال عنبر.
وتنتظر النجمة المصرية الإعلان التشويقي لفيلم "براءة رايا وسكينة"، المزمع عرضه في موسم رأس السنة، وهو من بطولتها مع حورية فرغلي.
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