"قصة زواج" سكارليت جوهانسون وآدم درايف في البندقية

إعلانان تشويقيان دفعة واحدة طرحتهما شبكة "نتفلكس" الثلاثاء لفيلم "قصة زواج" الذي يلعب بطولته سكارليت جوهانسون وآدم درايف، قبل عرضه في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الذي يقام في مدينة فينيسيا الإيطالية في الفترة من 28 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2019.

وبحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية، تضمن الإعلانان وجهة نظر كل من البطلين "نيكول وتشارلي"، حول مفهوم الزواج وما يحبه كل منهما في الآخر.

في المقطع الأول، تقول نيكول "سكارليت جوهانسون" بشأن زوجها تشارلي "إنه يحب أن يكون أبيًا، ويظهر مدى حبه، كما أنه يبكي بسهولة في الأفلام"، مضيفة "إنه واضح جدًا فيما يريده".

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وفي المقطع الثاني، يشارك تشارلي "آدم درايف" أفضل الأشياء عن زوجته نيكول فيقول "إنها راقصة عظيمة، وأم ماهرة، وإنها تعرف متى تدفعني ومتى تتركني وحدي".





ويوضح نوح باومباخ مؤلف ومخرج الفيلم أن "هناك جوانب كثيرة لكل قصة، ويتبنى الفيلم وجهات النظر المختلفة هذه للعثور على الحقيقة المشتركة".

الفيلم يعرض أيضا في مهرجان "تيلورايد" السينمائي في أمريكا أواخر الشهر الجاري، ويشارك في بطولته آلان ألدا، راي ليوتا، لورا ديرن، ميريت ويفر وأزي روبرتسون.