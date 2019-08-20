"لا وقت للموت".. "جيمس بوند" يظهر مجددا في 2020

بعد عدة نكسات وقرابة ستة أشهر من التصوير، تقرر عرض مغامرة جيمس بوند الـ25 تحت اسم "لا وقت للموت".



وأعلنت الصحفة الرسمية لفيلم Bond 25 / بوند 25 ، أن الفيلم سوف يتم عرضه فى دور السينما البريطانية فى 3 أبريل 2020، وفي 8 أبريل من الشهر ذاته في أمريكا، بالإضافة إلى أن طرحه سيكون تحت عنوان "لا وقت للموت".





الفيلم الذي يقدم فيه دانيال كريج شخصية بوند، يشارك في بطولته الممثل المصري رامي مالك مع ليا سيدو، وآنا دي أرماس ولاشانا لينش، وشارك فوكوناجا في كتابة السيناريو مع سكوت ز. بيرنز وفويبي والر - بريدج.

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ويلعب رامي مالك دور الشرير الرئيسي في فيلم بوند الجديد، فيما يقرر بوند "دانييل كريج" ترك العمل والاستمتاع بحياة هادئة في جامايكا، لكن ذلك لا يستمر طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية ليطلب مساعدته في إنقاذ عالِم مخطوف، ليواجه بوند عالما شريرا غامضا مسلحا بتكنولوجيا جديدة وخطيرة.

وتعرض الفيلم لعدة انتكاسات أثناء التصوير، حيث تولى إخراجه كاري فوكوناجا بعد أن غادر داني بويل المشروع بسبب خلافات، كما اضطر كريج إلى إجراء عملية جراحية بسيطة في الكاحل بعد تعرضه لإصابة خلال الصيف، كما أدى انفجار محدود داخل استوديوهات Pinewood خارج لندن لتوقف التصوير.





ورامي مالك ولد في لوس أنجلوس 12 مايو 1981 وهو ممثل أمريكي من أصول مصرية، بدأ حياته الفنية في عام 2004 وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات، حيث حاز على عدة جوائز من بينها جائزة الأوسكار لأفضل ممثل، وجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم دراما، وجائزة البافتا لأفضل ممثل وجائزتي إيمي وجوائز أخرى.

ولعب رامي العام الماضي، دور البطولة في فيلم سيرة ذاتية "افتتان البوهيمية"، وقام بتجسيد شخصية المغني الإنجليزي الشهير فريدي ميركوري، وحصل أداؤه على إشادة النقاد وحاز على العديد من الجوائز والتكريمات آخرها جائزة الأوسكار.