شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة من العيار التقيل.. سلسلة أفلام ماتريكس تعود بجزء رابع بطولة كيانو ريفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن توبى إميريش، رئيس مجموعة وارنر بروس، أن السلسلة الشهيرة The Matrix ستعود بجزء رابع بعد توقف دام لأكثر من 16 عاماً، منذ الجزء الأخير الذى جاء بعنوان The Matrix Revolutions.

ووفقا لتصريحات رئيس مجموعة وارنر بروس، لصحيفة فاريتى، فإن الممثل العالمى كيانو ريفز هو من سيستكمل بطولة السلسلة الشهيرة التى نجحت فى حصد شعبية كبيرة على مدار العشرين عام الماضية، والتى حصدت ما يقارب الـ1.6 مليار دولار إيرادات.

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وأضاف إميريش، فى تصريحاته للصحيفة، أن الممثلة العالمية كارى آن موس ستؤدى نفس دورها فى الأجزاء السابقة بجوار ريفز، وسيبدأ تصوير الجزء الجديد نهاية الشهر القادم، على أن يعرض فى العام المقبل فى دور العرض السينمائى.

ومن المقرر أن تقوم الكاتبة الشهيرة لانا واشيويسكى بتأليف الجزء الرابع، والتى وصفها إميريش بأنها من أفضل صانعى الأفلام الفريدة والأصلية فى السنوات العشرين الماضية، وسيشاركها كاتب السيناريو ألكسندر هيمون وديفيد ميتشل.

وانتهى الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بالحرب الكبرى التى خاضها البشر ضد الآلات والتى نجح فى نهايتها "ريفز" الذى يجسد شخصية نيو فى حسمها بالتغلب على الآلات بعد التحكم بقوته واستخدام العالم الحقيقى فى وقف تدفق الآلات على عالم البشر.