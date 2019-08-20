شكرا لقرائتكم خبر عن للحزن أصول.. فرقة مسار إجبارى تتألق فى ثالث أيام مهرجان القلعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "للحزن أصول بتقول إنك من وقت طويل زعلان منك فاقعد مع نفسك واشكيلك وادعيلك".. بروح هذا المقتطف من إحدى أبرز أغنيات ألبومها الأخير، ألهبت الفرقة السكندرية مسار إجبارى أجواء سهرتها الغنائية الكبرى فى مهرجان القلعة.

زحام جماهيرى غير مسبوق شهدته ثالث ليالى القلعة الموسيقية بآلاف من الجماهير الذين توافدوا على مكان الحفل قبلها بأكثر من ساعتين، أدى فى نهاية المطاف لغلق الأبواب أمام المئات منهم نظرًا لاكتفاء ساحة مسرح محكى قلعة صلاح الدين بالحضور، لتحدث الفرقة القادمة من عروس البحر زلزالًا موسيقيًا من هتافات الجمهور وتفاعلهم مع كافة أغانيها مثل "كانت هتفرق" و"شيروفوبيا" و"للحزن أصول" و"اقرا الخبر"، فى رحلة غنائية استمرت قرابة الساعة وربع من الزمن.

واحتفت مسار إجبارى مؤخرًا بإطلاق ألبومها الثالث فى مسيرتها الغنائية الممتدة لقرابة سنوات، ويضم "الألبوم" فى جعبته 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور، كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجبارى المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرأ الخبر"، منها "نضرنى زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، بجانب ديو "كائن فضائى" بمشاركة فرقة MTM، بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "أغانى منفردة"، وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".

































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