شكرا لقرائتكم خبر عن دلع وشقاوة.. شاهد صور نجمات الفن على الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد موسم الصيف العام الحالى استعراض الفنانات إطلالاتهن الصيفية وشكل ولون جسمهن، حيث يقمن بنشر صورهن على شاطئ البحر أو فى حمام السباحة، ونشرت حسابات النجمات على مواقع التواصل الاجتماعى صورا لهن.

وخلال السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر الفنانات بإطلالات بالمايوه فى موسم صيف 2019.

نرمين الفقى:

تحرص الفنانة نيرمين الفقى، على مشاركة جمهورها دائما بصور من حياتها اليومية، وأثناء استمتاعها بإجازاتها الصيفية، حيث نشرت نيرمين صور لها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية داخل حمام السباحة.





منة فضالى :

نشرت الفنانة منة فضالى عدة صور لها بالمايوه على البحر أثناء استمتاعها بأجواء الصيف فى الساحل الشمالى، وذلك عبر صفحتها على فيس بوك وانستجرام، وهو ما تفعله باستمرار طوال موسم الصيف.

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أمينة خليل:

ظهرت الفنانة أمينة خليل فى صورة جديدة وهى ترتدى مايوه، وانتشرت الصورة بشكل كبير على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».





أروى جودة:

نشرت أروى صورة جديدة لها عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت فيها وهى تقفز من على الصخر مرتدية مايوه وفوقه كاش مايوه، وبعد نشر الصورة تعرضت أروى ، لهجوم من الجمهور في التعليقات بسبب ملابسها.

ناهد السباعى:

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، بأحدث صورها خلال استمتاعها بالصيف على أحد شواطئ البحر، وفى إحدى الصور التى نشرتها مؤخرا حدثت مشادة بينها وبين رواد صفحتها.

نشرت الفنانة رانيا يوسف، "فوتوسيشن" داخل حمام السباحة، وكتبت تعليقا "هوه ده التحدى الحقيقى، تحدى البرد"، ودائما ما تسعى رانيا لإثارة الجدل عبر صورها فى المصايف وعلى الشواطئ المختلفة.