شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.."لما تقول ياعم" من فيلم "ولاد رزق 2" تتصدر الـ Top Tracks فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت أغنية "لما تقول يا عم" لـ أصالة ومصطفى حجاج، والتى قدمها الاثنان ضمن أحداث فيلم "ولاد رزق 2"، من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى أن تحقق أكثر من مليون وربع مشاهدة على يوتيوب، وتتصدر الـ Top Tracks، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال حمداوي.

تدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث إنتهاء الجزء الأول، يحاول الإخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

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"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة مع عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.