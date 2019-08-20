الحلفاوي يعلق على توديع مارتن لاسارتي.. وعمرو عرفة يهاجمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أبدى الفنان نبيل الحلفاوي إعجابه بحفل توديع مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، الذي أقبل من منصبه بعد الخروج من كأس مصر.

ونشر أحد متابعي الحلفاوي صورة من حفل التوديع، وسأله عن رأيه، فرد قائلا: "على الأصل دور".

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ما دفع المخرج عمرو عرفة، المعروف بانتمائه لنادي الزمالك، للرد عليه: "متهيالي التعليق ده محتاج مراجعة.. كل النوادي مأصلة".

فرد الحلفاوي: "هو احنا لما نقول على حد أصيل يا عمرو.. يبقى معناها إن ما فيش أصيل غيره؟"، فعادل عرفة للرد قائلا: "مش مختلف معاكم، بس بلاش ننسي الإسماعيلي وباقي الأندية".

يذكر أن بيراميدز فاز بهدف مقابل لا شيء في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، وودع الأهلي البطولة، وتعد هذه الهزيمة الثالثة للأهلي من بيراميدز في موسم واحد.