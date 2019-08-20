إقبال كبير على "الحادثة".. وحفلتان في أولى لياليه بـ"القومي للمسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حقق العرض المسرحي الحادثة، إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، إقبالا جماهيريا كبيرا في أثناء مشاركته في المهرجان القومي للمسرح، إذ قُدم حفلتان، أمس، بناء على رغبة الجمهور لحضور العرض المسرحي، ويقدم العرض اليوم أيضا بالمجان في الساعة السادسة مساءً، على مسرح الغد بالعجوزة، في إطار فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ12.

يذكر أن العرض يقدم في قالب كوميدي حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.

المسرحية من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، وياسمين سمير، ونيجار، وفتحي الجارحي، بالاشتراك مع الراقصين أحمد خالد، وديشا مهدي، ومحمود عاطف، وأحمد هيثم، وعادل دياب، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج إسلام عباس، وتصميم دراما حركية، محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.