ميزانية ضخمة لـ5 مواسم.. معلومات عن مسلسل Lord of the Rings

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بعد انتهاء مسلسل Game of thrones، وبعد أن ظل مسيطرًا على نسب المشاهدة والجوائز لمدة 9 سنوات، بدأت في 17 أبريل 2011 بعرض الجزء الأول، وانتهت في 19 مايو عام 2019 بعرض حلقة "العرش الحديدي" نهاية الجزء الثامن، وتعويضًا لجمهورها عن غياب المسلسل، قررت شركة أمازون للإنتاج الفني والسينمائي (المنتجة للمسلسل) العودة بمسلسل جديد مقتبس عن سلسلة الأفلام الشهيرة Lord of the Rings.

نرصد لكم في التقرير التالي 15 معلومة عن هذا المسلسل الجديد:

- فازت شركة "أمازون" بحقوق نشر رواية الكاتب "جى آر آر تولكين" الأصلية والمستوحى منها سلسة أفلام Lord of the Rings، بعد صراع مع عدد من الشركات منها نتفليكس و"HBO".

- تعمل الشركة على إضافة لمسات وأفكار استثنائية تعرض لأول مرة فى الشاشات داخل حبكة المسلسل الجديد الذى يتمتع بشعبية كبيرة جدًا، حيث استعانت بفريق عمل خدع الفيلم إضافة إلى كبار الفنيين حول العالم.

- قررت شركة "أمازون" أن تطرح المسلسل الجديد في خمسة مواسم يعرض أول موسم منها في منتصف 2020عبر الشبكة، وفقًا لشبكة CNN.

- الموسم الأول يضم 10 حلقات أولها لأحداث تمهيدية لنشأة وترتيب الأحداث للمواسم الأخرى التي ستعرض كل عام موسم جديد.

- كشفت شركة أمازون بحسب تقرير نقلته صحيفة ladbible، عن أماكن التصوير التي سيبدأ تصوير الحلقات الأولى فيها، وجاءت نيوزيلندا ومدينة أدنبرة في اسكتلندا، باعتبارهما الوجهة الأولى لطاقم عمل المسلسل.

- يتولى المخرج الكبير بيتر جاكسون إخراج المسلسل، كما تولى إخراج سلسلة الأفلام.

- وفقًا لتقارير نشرتها هوليود ريبورتر، من المقرر أن تطرح الشركة اشتراكات جديد عبر شبكتها بتصنيف Amazon Prime وستكون باهظة الثمن ليتمتع المشتركون من مشاهدة السلسلة الجديدة، .

- وفقًا لصحيفة ladbible، رصدت أمازون أكثر من مليار دولار ميزانية للمسلسل.

- أعلنت الشركة حتى الآن عن التعاون، مع المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون، صانع سلسلة الأفلام، والممثل إيان ماكيلين صاحب شخصية"جاندالف" الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة فى المسلسل.

- انتقد الممثل جون ريس ديفيز صاحب شخصية القزم، تلك المدة الزمنية لتحضير المسلسل واصفاً اياها بالمستحيلة.

- نشرت صحيفة "فاريتى" تقريرت مفاده، أن الممثلة العالمية "ماركيلا كافيناج" تجري محادثات مع القائمين على المسلسل، من أجل الانضمام لطاقم العمل، مؤكدين على انتهاء الاتفاقيات الاولية من اجل الانضمام، ونفت شركة أمازون الخبر، بينما رفضت ماركيلا التعليق.

- عندما سئل الفنان أورلاندو بلوم عن إمكانية إعادة تمثيل دور ليجولاس، الذي أداه في الفيلم، قال أورلاندو "لا أعرف أين سأكون في هذا العالم، قد يأتي بشاب في الـ 19 من عمره للعب الدور".

- وفقًا لتقارير صحفية، سيخرج أول حلقتين منه جي ايه بويانا مخرج فيلم :World Jurassic .Fallen Kingdom، ويستكمل جاكسون بقية العمل.

- أعلنت أمازون عن كتاب المسلسل وهم بروس ريتشموند، وجين كيلي وجاسون كاهيل، أحدى أبرز الكتاب المسئولين عن سلسلة Game of thrones، بالإضافة إلى المنتج الاستشاري لذات السلسلة برايان كوجمان، وعدد كبير من كتاب سلسلة West world ، والمنتج جينيفر هوتشيسون المسئولة عن السلسلة الشهيرة Breaking Bad، بالإضافة إلى انضمام الكاتبة جوستين دوبل صاحبة العمل الدرامى الشهير Stranger Things، والكاتبة هيلين شانج صانعة الجزء الرابع من سلسلة Toy Story.

- استعانت شبكة أمازون بخبرات كل من المنتجين التنفيذيين لسلسلة أفلام jurassic World: Fallen Kingdom's، لإضافة لمساتهم للسلسلة الجديدة التي ستضم أحجامًا هائلة من الشخصيات لتجسيدها بشكل واقعي.