منتج "الهرم الرابع": "حسابي على فيسبوك تعرض للقرصنة.. والفيلم ليس 4D"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد المنتج سيف عريبي أن حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعرض للقرصنة، بعدما نشر البوستر التشويقي لفيلم "الهرم الرابع 2".

وأضاف المنتج السينمائي أن الذي استولى على الحساب، كتب أن "الهرم الرابع 2" سيكون أول فيلم مصري بتقنية الـ4D.

وأوضح، في بيان له، أنه بعد أن استعاد حسابه، تلقى مكالمة من رقم مجهول، وقال له أحد الأشخاص إنه من سرق الحساب، وإنه الهرم الرابع الحقيقي.

وأشار إلى أن ما أصابه بالدهشة هو تحويل أحد الأشخاص فيلمه إلى حقيقة وتعرضه هو شخصيا إلى مثل هذا النوع من القرصنة، مضيفا: "اللي عايز ينتج الفيلم 4D يجي يشارك في الإنتاج".

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كما نشر عبر حسابه على فيسبوك صورة لمكالمة من رقم مجهول، وعلق عليها: "تعرض يوم أمس حسابي علي فيسبوك للسرقه، بعد طرح البوستر التشويقي لفيلم الهرم الرابع، من قبل أحد الأشخاص المجهولين، وقام بنشر خبر عن إنتاجي فيلم الهرم الرابع الجزء الثاني بتقنيه 3D & 4D بصورة غير رسمية للفيلم وهذا الخبر ليس صحيح، وبيقول إن هو عاوزه كده، وإن هو الهرم الرابع الحقيقي، البوستر غير رسمي لكن أعجبني اختياره".

جدير بالذكر أن المنتج سيف عريبي كشف عن إنتاج جزء ثانٍ من فيلم "الهرم الرابع" بطولة أحمد حاتم، ونشر بوستر مبدئي للفيلم، وعلق عليه قائلًا: "قريبًا".

الفيلم من إخراج بيتر ميمي وبطولة أحمد حاتم وميرهان حسين وتارا عماد، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير، عن عالم القرصنة الإلكترونية وخباياه، بما ارتبط به من عمليات عديدة ومتباينة، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو المنتديات الفنية المختلفة وغيرها، وذلك من خلال يوسف أحمد حاتم طالب الهندسة الماهر الذي يقوم بعمليات قرصنة تثير الكثير من اللغط.