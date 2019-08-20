صلاح عبدالله ساخرا: "بفكر اعتزل التمثيل وإنتم تهشتجوني وتتحايلوا عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: داعب الفنان صلاح عبدالله، جمهوره ومتابعيه، بشأن التفكير في قرار اعتزال الفن. وكتب عبدالله، تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "بافكر أعلن اعتزالي التمثيل وإنتم تهشتجوني وتتحايلوا عليا، اوعى يا صاصا، اوعى تعمل كدا، وعشان خاطركم أرجع أمثل تاني، بس خايف أعمل كدا ماحدش يقول اوعى". وكان عدد من محبي إليسا، قد عبروا عن حزنهم من اتخاذها قرار الاعتزال، بعد أن أعلنت نيتها الاعتزال بعد طرح ألبومها المقبل، الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها.

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