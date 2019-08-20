على غرار إليسا.. هل يفكر صلاح عبد الله في الإعتزال؟

نشر الفنان القدير صلاح عبد الله تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات "تويتر"، قائلاً: "بفكر أعلن إعتزالي التمثيل وإنتوا تهشتجوني وتتحايلوا عليا:إوعى ياصاصا إوعى تعمل كدا وعشان خاطركم أرجع أمثل تاني بس خايف أعمل كدا ماحدش يقول إوعى"، وجاء ذلك كمداعبة منه لجمهوره، على غرار النجمة إليسا.

وعلق المخرج عمرو عرفة عليه قائلاً: "اوعا يا صاصا ترجع في كلامك".

وعلق الكابتن أحمد حسن كاتباً: "انا هقولك متقلقش اعمل انت بس يا عم صلاح هعملك مليونية هههههههه".

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وعلق الكابتن محمد فهد الشمري أيضاً قائلاً: "راح نسوي هاشتاق كلنا صلاح عبدالله..بجد يا عم صلاح مفيش عمل تشارك فيه انت وعم حسن حسني الله يعطيه الصحه ألا

".

وكانت النجمة إليسا أعلنت أيضاً عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات تويتر أن الألبومها المقبل، سيكون الأخير لتنهي به مسيرتها الفنية.

ويشار إلى أن الفنان القدير صلاح عبد الله يستعد لعرض فيلم "صاحب المقام"، والمقرر عرضه قريباً، والفيلم بطولة كل من يسرا، آسر ياسين، بيومي فؤاد، نسرين أمين، محمود عبد المغني، وائل الفشني، أمنية خليل، صلاح عبد الله، حسن يوسف، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل.