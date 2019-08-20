بإطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بفستان أبيض سواريه

خطفت الفنانة ميرهان حسين الأنظار، حيث نشرت صور إطلالتها الصيفية، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت من خلالها بفستان أبيض سواريه.

يذكر أن الفنانة ميرهان حسين شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل "بركة"، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم،

وبطولة كل من عمرو سعد، هالة صدقي، محمد لطفي، كمال أبو رية، أحمد حلاوة، محمد أبو داوود، مصطفى درويش، هنادي مهنا، فتوح أحمد، عبدالرحمن أبو زهرة، سميرة عبدالعزيز، إنعام سالوسة، محمود جمعة، عمر زهران، هلا السعيد، أحلام الجريتلي، رنا رئيس، أشرف فاروق، سيف مارديني، صبري عبدالمنعم، رامي غيط، محمد غنيم، جميل برسوم، عفاف رشاد، محمد أبو الوفا، إسماعيل فرغلي، حمدي هيكل، رابي سعد، ندى بهجت، محمود فارس، محسن منصور، إسلام جمال، رياض الخولي.