شاهد.. ردود أفعال نجوم الفن في ألبوم "معرفة قديمة" لـ هيثم شاكر

هنأ بعض نجوم الفن الفنان هيثم شاكر بعد طرحه لألبوم "معرفة قديمة"، ومن بين هؤلاء النجوم: "أحمد الشامي، كريم أبو زيد، رامي جمال، هاني عزب، منة فضالي، شذى، فريال يوسف، أحمد فهمي، خالد سليم، أحمد عبد المنعم، أمير كرارة، مصطفى شعبان، أحمد فلوكس، عمر طاهر، أنغام، سما يوسف،

تامر مرسي، أحمد السقا، هاني سرحان".

وأعرب الفنان هيثم شاكر، عن سعادته بتهنئة زملائه، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ويضم ألبوم "معرفة قديمة" 14 أغنية، وهم: "ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا،

يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افترقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، تيجي منك".

وتعوان الفنان هيثم شاكر من خلاله مع بعض الشعراء، والملحنين، والموزعين من بينهم: "أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني رمضان محمد وسلامة علي، عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي، أحمد صلاح حسني".

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