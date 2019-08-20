بعد إليسا.. فنانة عربية شهيرة تعلن اصابتها بالسرطان عبر أغنية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 09:55 مساءً - كشفت الفنانة الشهيرة ​سلوى الشودري​ عن اصابتها ومعاناتها مع مرض السرطان بأغنية تتكلم فيها عن كل مراحل العلاج التي مرت بها وذلك بعد ان استجمعت قواها لكي تفعل هذه الخطوة مثل الفنانة اللبنانية اليسا.

الأغنية الجديدة تحمل عنوان “صرخة”وحصدت في ساعة واحدة أكثر من 200 ألف مشاهدة نظرا لاهمية الرسالة التي تحاول سلوى ان توصلها عبرها وهي من كلمات الشاعرة المغربية دنيا الشدادي، وتوزيع محمد بن لعلاوي، وإخراج طه النوري.

وفي هذا الاطار تقول سلوى ان الموضوع لم يكن سهل عليها لانها كانت تسجل الاغنية في الوقت الذي كانت لا تزال تخضع للعلاج.