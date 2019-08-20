نقابة الموسيقيين توافق على حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وافقت نقابة المهن الموسيقية على منح التصاريح الخاصة بحفل الفنان المصري محمد رمضان بالساحل الشمالي يوم الجمعة 23 أغسطس، بصفته عضوا بنقابة المهن التمثيلية، وجاء ذلك بعد أن تلقت النقابة خطابا بالموافقة من الدكتور أشرف زكي، في الوقت الذي تعهد فيه محمد رمضان بالظهور على المسرح بالشكل اللائق بما لا يتعارض مع قواعد النظام العام.

والجدير بالذكر أن الفنان رمضان من حقه إحياء حفل غنائي بعد الحصول على تصريح نقابة المهن الموسيقية، بصفته عضوا عاملا في إحدى النقابات الفنية وتحصيل الرسم النسبي المقرر قانونا.

وكانت نقابة الموسيقيين انتهت قبل أيام من مناقشة إحدى الشكاوى ضد الفنان محمد رمضان بخصوص حفله القادم، وانتهت إلى تسوية كافة الأمور المتعلقة بالحفل ومنح التصاريح اللازمة.