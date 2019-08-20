بتعليق واحد.. ديبيكا بادوكون تشعل فتيل شائعة حملها

متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت النجمة الهندية الحسناء ديبيكا بادوكون الجدل بين معجبيها وحيرتهم بتعليق لها على منشور لزوجها رانفير سينغ.

وفي التفاصيل كشفت مجلة “بينك فيلا” أنه عند نشر رانفير لبث مباشر عبر “إنسجرام” يظهر فيه وهو يغني الراب، انهالت عليه التعليقات، وكان أحدها لديبيكا، حيث قالت فيه: “هاي دادي”.

وقد أشعل تعليق ديبيكا فتيل شائعات حملها، خاصةً أن هذه لا تعتبر المرة الأولى التي تحوم فيها شائعات الحمل حولها، حيث سبق وطاردتها خلال حضورها مهرجان كان هذا العام.

وعلى الرغم من نفي النجمة الهندية لتلك الشائعات أكثر من مرة، إلا أن معجبيها لم يتجاهلوا تعليقها، بالإضافة إلى تعليق الممثل أرجون كابور أيضًا على منشور رانفير، حيث قال الأخير: “بابا بابي” ملمحًا إلى أن رانفير سيصبح أبًا.

الجدير ذكره أن ديبيكا ورانفير تستعد لفيلمها الجديد “’83” الذي سيجمع بينها وبينها وبين رانفير سينغ مرّة أخرى في مسيرتهما الفنية.