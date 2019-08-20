معجب يحرج حلا الترك ويقبّلها على المسرح.. شاهدوا كيف كانت ردة فعلها!

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول روّاد مواقع التواصل مقطع فيديو للفنانة الشابة حلا الترك خلال إحيائها لإحدى الحفلات، يظهر فيه معجب من الأطفال وهو يصعد إلى المسرح ويفاجئها بقبلة على خدها وهدية خاصة لها.

وكانت ردة فعل حلا الترك قد أثارت موجة من التعليقات على مواقع التواصل، حيث أنها شعرت بالحرج والخجل بعد تقديم الصبي الصغير هديته لها.

وكتبت إحدى المتابعات تعليقًا على المقطع قالت فيه: ” هاي طالعه موضة عند الفناننين عشان يورجونا قديشهم متواضعين”، بينما رأت هذه المتابعة أن الأمر خطير ولا يجب أن يستهان به، فقالت: ” اخس عليها وعلى حركاتها وصل فيهم ان الطفل يبوس طفله ؟؟؟ والبهايم فرحانه تسفق الله ياخذكم اجيال تهدم ونحن نفرح واو يهبلوا يا ناس هذول اطفال لا نوصل لهذي المرحله من تخريب الاطفال فوق ماهو مخترب”.

الجدير ذكره أن والدة حلا الترك السيدة منى السابر، كانت قد أثارت الجدل مؤخرًا بسبب نشرها لصورها على مواقع التواصل دون حجاب، وبالتالي تعرضت لهجوم وانتقادات لاذعة، بينما كان هناك قسم رأى أن هذا شيء خاص بها وليس من شأن أحد التدخل به.