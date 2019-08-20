كاظم الساهر يرد على شائعة انفصاله عن خطيبته

متابعة بتجــــــــــرد: لاحقت الفنان العراقي كاظم الساهر شائعات تزعم أنه انفصل عن خطيبته التونسية سارة المقني، كونها لا تظهر معه في حفلاته ولا في كواليس إطلالاته الإعلامية ولا بأي شكل علنيّ.

وفي حديث لـ “ET بالعربي”، قال الساهر تعليقاً على شائعات انفصاله عن المقني بعد علاقة بدأت منذ أكثر من سنة: “هذه أشياء خاصة نأجّلها ما نحكي في الموضوع هذا”.

وما دفع البعض إلى تداول هذا الكلام هو عدم ظهور المقني مع الساهر في أي مناسبة، فاللقاء الرسمي الوحيد الذي أطلّت خلاله المقني هو العشاء العائلي الذي أعلن فيه الساهر خبر خطوبته.

فهل انفصل بالفعل الساهر عن خطيبته، وخصوصاً بعدما رفض التحدّث والردّ على هذا الموضوع أخيراً؟