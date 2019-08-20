شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت عمر عضو لجنة تحكيم "الفيبرسى" بمهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الناقدة ميرفت عمر فى لجنة تحكيم النقاد الدولية "الفيبرسى" لمهرجان الجونة السينمائى الدولى بعد ترشيحها من قبل جمعية النقاد المصريين والتى انضمت إليها عام 2012، وتمثل الدورة الثالثة للمهرجان والمقرر إقامتها فى الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل المشاركة الأولى للاتحاد الدولى للنقاد "الفيبرسى"، وتضم اللجنة ثلاثة أعضاء هم فريدريك بونسار من فرنسا وكارستين كاستيلان من ألمانيا وميرفت عمر من مصر.

وأكدت ميرفت عمر فى بيان صحفى على سعادتها بالحضور والمشاركة للمرة الأولى فى مهرجان الجونة السينمائى كعضو لجنة تحكيم النقاد بعد نجاح الدورتين الأولى والثانية، ومع تواجد لجنة ممثلة عن الإتحاد الدولى للنقاد للمرة الأولى فى المهرجان منذ بدايته، وتمنت التوفيق للمهرجان وللقائمين عليه ومشاهدة مجموعة منتقاة من أحدث الإنتاجات السينمائية على مستوى العالم.