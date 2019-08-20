شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 10 سنين.. فرقة "إم تى إم" تغنى فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة "إم تى إم" للعودة إلى جمهورها السكندرى بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات منذ آخر حفلاتها الغنائية فى عروس البحر، وهذه المرة عبر إطلالة جماهيرية على مسرح مكتبة الإسكندرية، وذلك فى تمام الثامنة والنصف مساء غدٍ الأربعاء.

MTM التى تعد من أقدم تجارب الراب فى مصر، تضم فى شكلها الجديد الثنائى مايكى وتاكى فى التكوين الأساسى للغناء، تنشغل حاليًا فى وضع لمساتها الموسيقية الأخيرة على مشرع ألبومها الجديد المقرر ظهور بشائره للنور قبل نهاية العام الجارى، بعدما اعتادت طوال السنوات الثلاث الماضية على الإطلالة بأغنية منفرد ةكل فترة، أبرزها أغنية فيلم هروب اضطرارى، وأغنية "كائن فضائى" مع فرقة مسار إجبارى، وآخرها أغنيتها الصيفية "بلبطة".