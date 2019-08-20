لسه كبير.. خالد سليم يخطف قلوب جمهوره فى حفل بالإسكندرية "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اللى مِنا راح لغيرنا، بعد ما احنا تعبنا فيه، وأما راحوا نكروا خيرنا لأ ونسيوا كانوا إيه".. بهذه الكلمات من أغنيته الأخيرة، خطف الفنان خالد سليم قلوب جمهوره السكندرى إبان إحيائه إحدى أكبر حفلات مهرجان الصيف الموسيقى على مسرح مكتبة الإسكندرية. Advertisements وعلى مدار قرابة الساعة ونصف من عمر إطلالته الغنائية، أسر سليم مسامع آلاف الحضور ممن ملأوا مكان الحفل بالكامل بتوليفة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة، منها "ولا ليلة ولا يوم" و"حلم عمرى" و"عالم تاني"، فى أجدد حفلاته الموسيقية بالإسكندرية بعد غياب، وسط انشغاله فى الوقت الحالى للعودة إلى عالم التمثيل، عبر مشاركته فى بطولة مسلسل "بلا دليل" مع الفنانة درة.

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