شكرا لقرائتكم خبر عن النجاحات تتوالى.. هيثم شاكر يتصدر تريند تويتر بعد طرح ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم هيثم شاكر، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، منذ قليل، بعد نجاح البومه الجديد "معرفة قديمة" الذى طرح منذ أسابيع قليلة.

وشارك عشرات الآلاف من عشاق ومتابعى النجم على الهاشتاج الذى جاء بعنوان "البوم هيثم شاكر"، للتعبير عن مدى حبهم وشغفهم للألبوم الجديد الذى طال انتظاره منذ 5 سنوات.



قائمة تريند تويتر

وطرح هيثم شاكر ألبوم معرفة قديمة" يوم 7 أغسطس الماضى، ويضم 14 أغنية وهم "ماتوصنيش"، "ياما ياما"، "راحتي وياك"، "لحقتيني"، "مش مهم أنا"، "يا حبيبة"، "كنت مداويني"، "راحو"، "احنا افتراقنا"، "مفيش بُعد بينسّي"، "ماتغيبوش"، "بابي مفتوح"، "تيجي منك"، "معرفة قديمة".

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ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم هيثم شاكر :أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.