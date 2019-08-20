شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يجرى بروفات مكثفة استعدادًا لحفل موسم الطائف بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى النجم الإماراتى حسين الجسمى تحضيرات وبروفات مكثفة استعدادا للسفر إلى السعودية، لإحياء حفل غنائى هناك يوم السبت المقبل ضمن حفلات موسم الطائف بالسعودية، ويشهد الحفل العديد من المفاجآت لجمهور المملكة السعودية.

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يذكر أن آخر أعمال المطرب الإماراتى حسين الجسمى أغنية "مهم جدا" وحقق من خلالها نجاحا كبيراً، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وألحان ورؤية موسيقية لحسين الجسمى، وتوزيع ومكساج حسام كمال.