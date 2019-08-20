شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يجرى بروفات مكثفة استعدادًا لحفل موسم الطائف بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى النجم الإماراتى حسين الجسمى تحضيرات وبروفات مكثفة استعدادا للسفر إلى السعودية، لإحياء حفل غنائى هناك يوم السبت المقبل ضمن حفلات موسم الطائف بالسعودية، ويشهد الحفل العديد من المفاجآت لجمهور المملكة السعودية.
يذكر أن آخر أعمال المطرب الإماراتى حسين الجسمى أغنية "مهم جدا" وحقق من خلالها نجاحا كبيراً، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وألحان ورؤية موسيقية لحسين الجسمى، وتوزيع ومكساج حسام كمال.
كانت هذه تفاصيل خبر حسين الجسمى يجرى بروفات مكثفة استعدادًا لحفل موسم الطائف بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.