صور| انطلاق حفل "تالنت كيدز" بساقية الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

بدأ الحفل الغنائي لفريق "تالنت كيدز"، الذي يشارك فيه 16 مطربا، والمقام في ساقية عبد المنعم الصاوي بقاعة الحكمة، بمشاركة كل الفريق بأغنية "وحياة قلبي وأفراحه" للعندليب عبد الحليم حافظ.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور وأولياء الأمور مع المواهب التي أشعلت أجواء الحفل، وتم إنشاء فريق Talent Kids في شهر أبريل 2016 على يد إسلام جاد، عازف الكمان بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربية.

وتتكون الفرقة من 6 إلى 10 عازفين و16 مطربًا، وقامت الفرقة بإحياء أكثر من حفلة بالنادي العام لضباط الشرطة وجامعتي الزقازيق وعين شمس.