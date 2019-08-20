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الموسيقيين تمنح محمد رمضان تصاريح حفل الساحل بعد موافقة أشرف زكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت نقابة المهن الموسيقية على منح التصاريح الخاصة بحفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي يوم الجمعة المقبل 23 أغسطس، بصفته عضوا بنقابة المهن التمثيلية بعد أن تلقت النقابة خطابا بالموافقة من الدكتور أشرف زكي،  في الوقت الذي تعهد فيه محمد رمضان بالظهور على المسرح بالشكل اللائق بما لا يتعارض مع قواعد النظام العام.

 

يذكر أن  رمضان من حقه إحياء حفل غنائي بعد الحصول على تصريح نقابة المهن الموسيقية بصفته عضوا عاملا في إحدى النقابات الفنية وتحصيل الرسم النسبي المقرر قانونا.

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وكانت نقابة الموسيقيين قد انتهت قبل أيام من مناقشة إحدى الشكاوى ضد الفنان محمد رمضان بخصوص حفله القادم وانتهت إلى تسوية كافة الأمور المتعلقة بالحفل ومنح التصاريح اللازمة.

 

 

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