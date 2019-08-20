في عيد ميلاد تامر حسين.. 13 معلومة عن صاحب الـ40 أغنية مع عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ياسمين الشرقاوي:

يحتفل الشاعر الغنائي تامر حسين، اليوم، بعيد ميلاده، وعبر عن سعادته بتزامن ذلك مع طرح أغنية "يوم تلات"، التي كتب كلماتها للفنان عمرو دياب، وتصدرت قائمة الموضوعات الرائجة على موقع تويتر.

الشاعر تامر حسين، لديه تاريخ حافل من الأعمال التي تركت بصمة خاصة في أذهان الجمهور، لا سيما أعماله مع الهضبة عمرو دياب، إذ تعاونا في أكثر من 40 أغنية، بدأها في عام 2009 بأغنية "وياه"، التي اختيرت أفضل أغنية فى إفريقيا فى العام نفسه، وحتى آخر ألبوماته الغنائية "أنا غير"، واستطاع أن يكسب ثقة أهم نجوم الوطن العربي..

لذا نرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الشاعر تامر حسين:

- يعتبر أغنية "جيت على بالي" للراحل عامر منير من أهم الأغاني بالنسبة له.

- تعاون مع الهضة عمرو دياب في أكثر من 40 أغنية، آخرها "يوم تلات"، من ألبوم "أنا غير".

- شارك في تترات المسلسلات أبرزها: "عشت وشفت" لإليسا، من مسلسل "ضد مجهول"، و"الحب فى قلبنا درجات" لوائل جسار، من مسلسل "مريم".

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- قال عن نفسه بإنه حيادي وحقاني"، خاصة تجاه الأزمات بين النجوم الذين تعامل معهم، أبرزها مشكلة شيرين بعمرو دياب.

- قال إنه كان يؤدي الأناشيد الدينية في المراحل التعليمية المختلفة.

- تأثر بالراحلين صلاح جاهين وسيد حجاب وكانا سببا في تكوين شخصيته.

- قال عن عمرو مصطفى إنه صديق عمره وأول من قدمه للجمهور.

- قال إنه كان معجبا بعمرو دياب فنيا ولكن بعد اقترابه من شخصيته، اكتشف أنه: "بني آدم ذوق وابن بلد".

- كتب 21 أغنية وطنية أبرزها: "يا مصريين" و"ابن البلد" و"القاهرة" و"عشانك إنتي" و"حبيتها" و"متخافوش على مصر".

- يعتبر الأغنية فيلما قصيرا، ومن أحلامه المؤجلة كتابة السيناريو .

- قال عن الكينج محمد منير إن لديه معه تجربة مميزة وحريص على تجهيز أغانٍ له دائما.

- تمنى أن تتنهي صراعات التعصب بالوسط الفني، حتى يرتفع شأن الأغنية المصرية.

- يفضل المكوث في المنزل، ولديه طفلان "مالك ووليان".