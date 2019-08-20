محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان صابر الرباعي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" صورة من الندوة الصحفية، التي أقامها قبل حفله بمهرجان قرطاج. وكتب الرباعي: "من الندوة الصحافية اليوم قبل مهرجان قرطاج، وأحب أن أشكر جمهوري العظيم الذي أنفذ تذاكر المهرجان". ويحيى الفنان صابر الرباعي حفله بمهرجان قرطاج الدولي يوم 22 أغسطس الجاري.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل حفله.. صابر الرباعي يشكر جمهوره لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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