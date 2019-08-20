فيديو| إعلان جديد للجزء الخامس من رامبو.. وهذا موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان سيلفستر ستالون، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" تيزر جديد لفيلمه "rambo: Last Blood"، وهو الجزء الخامس من السلسلة.

واستعان صناع العمل بمشاهد من الجزء الأول لفيلم رامبو، في فيلم "rambo: Last Blood"، الذي من المقرر عرضه في 20 سبتمبر المقبل بدور العرض السينمائى.

وتدور أحداث الجزء الخامس فى إطار مختلف، إذ يرتدى استالون زي راعي بقر وبيده قفازات، ويبحث عن ابنة صديقه، التى تم اختطافها، ومن هنا يجب أن يترك مزرعته لعبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لتعقبها وإنقاذها، وسرعان ما يجد نفسه في مواجهة مع أكثر عصابات المكسيك عنفا.

وكان سيلفستر ستالون قد نشر تيزر آخر في شهر مايو الماضي، كاشفا عن عرض الفيلم في شهر سبتمبر المقبل.