الملحن بلال سرور: صناع "ولاد رزق2" أغفلوا حقنا الأدبي‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

تسبب تيتر فيلم "ولاد رزق2" في أزمة لصناعه مع فريق عمل أغنية "لما تقول ياعوم" وصاحب الفكرة والرؤية الفنية لها المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، ومؤلفها مصطفى حسن، وملحنها بلال سرور.

الملحن بلال سرور قال، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ما حدث أننا فوجئنا بعدم وجود أسمائنا على تيتر الفيلم إغفالاً لحقنا الأدبي، رغم المجهود الكبير الذي بذلناه جميعًا وفي مقدمتنا هاني محروس صاحب الرؤية الفنية للأغنية، التي قدمها الفنان مصطفى حجاج بمشاركة الفنانة أصالة في فيلم ولاد رزق2".

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وأضاف: "الأغنية بدأت كمشروع عندما تحدث هاني محروس معي ومع الشاعر مصطفى حسن لتقديم أغنية لفيلم (كازابلانكا)، وباتصال هاتفي مع المنتج وليد منصور سمعنا منه قصة العمل، وبعد حوالي خمسة أو ستة أيام أنجزناها وأعجبوا جدًا بها، وفي ذلك الوقت كان من المقرر أن يقدمها مصطفى حجاج بمشاركة المطرب المغربي الدوزي، بحكم أن أحداث الفيلم تدور بين الأسكندرية والمغرب".

تابع سرور: "أثناء تواجد أنس (شقيق الفنانة أصالة) بستديو هاني محروس، استمع للأغنية ورحب بأن تقدم كدويتو يجمع الفنانة أصالة ومصطفى حجاج لصالح فيلم أولاد رزق، وذلك بعد تعديل بعض كلماتها".

ووفق تصريحات بلال سرور، جمع لقاء آخر هاني محروس بالموزع المغربي جلال الحمداوي، وخرجت الأغنية للنور، إلا أن "إغفال حق صناعها" أغضب سرور ورفاقه.​