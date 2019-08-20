هذا ما قالته ياسمين علي لتامر حسين في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة الشابة ياسمين علي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بالشاعر الغنائي تامر حسين.

وكتبت ياسمين: "كل سنة وأنت طيب يا أطيب تامر في الدنيا، عيد ميلاد تامر حسين، الأخ والصديق وأطيب إنسان عرفته في الوسط، ربنا يكرمك ويديلك دايما علي قد نيتك الطيبة يا رب".

يُذكر أن الشاعر تامر حسين يحتفل اليوم بعيد ميلاده، وعبر عن فرحته بطرح أغنيته الجديدة "يوم تلات" للنجم عمرو دياب، بالتزامن مع عيد ميلاده.