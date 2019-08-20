بالفيديو.. هيفاء وهبي تطرح "شاغلة كل الناس" أحدث أغنياتها

طرحت النجمة هيفاء وهبي أحدث أغانيها بعنوان "شاغلة كل الناس"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وأغنية "شاغلة كل الناس" من كلمات وألحان محمد الوزيري، و توزيع توما. و توزيع توما. Advertisements يذكر أن النجمة هيفاء وهبي طرحت سابقاً ألبوما بعنوان "حوا"، ويضم الألبوم 15 أغنية من بينهم: "واحشني"، "أهضم خبرية"، "توته"، "إجمدي"، كما تعاونت من خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين، الموزعين منهم: "تامر حسين، شادي نور، أمير طعيمة، محمد يحيى، بلال سرور، هادي شرارة، يحيى يوسف، شريف مكاوي، رامي بلازن. "واحشني"، "أهضم خبرية"، "توته"، "إجمدي"، كما تعاونت من خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين، الموزعين منهم: "تامر حسين، شادي نور، أمير طعيمة، محمد يحيى، بلال سرور، هادي شرارة، يحيى يوسف، شريف مكاوي، رامي بلازن.

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