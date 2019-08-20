في الساعات الأولى لطرحه.. ألبوم "قابل بقى" لكريم محسن يثير إعجاب الجمهور

طرح الفنان كريم محسن منذ ساعات ألبوم "قابل بقى"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ويضم الألبوم 14 أغنية، كما أثار الألبوم إعجاب الجمهور منذ طرحه.

ونستعرض في السطور التالية أبرز أغاني الألبوم:-

"حبيبي أنا": كلمات أحمد حسن راؤول، و ألحان وتوزيع كريم محسن.

"الفرصه مش سعيده": كلمات هاني صارو، و ألحان كريم محسن، و توزيع زووم.

"تاتا تاتا": كلمات حسام سعيد، و ألحان

كريم محسن، و توزيع محمد شفيق.

"فجأه اختفت": كلمات حسام سعيد، و ألحان

محمود أنور، و توزيع محمد شفيق.

"عمري ليها": كلمات إسلام خالد، و ألحان وتوزيع إسلام زكي.

"شكرا لخدماتَك": كلمات هاني صارو، و ألحان كريم محسن، و توزيع محمد شفيق.

"ماحكتليش عنها": كلمات محمد نصار، و ألحان كريم محسن، و توزيع محمد شفيق.

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"تعيش وتسيب": كلمات عمر عبده علي، و ألحان عمرو الشاذلي،

و أحمد الشاذلي، و توزيع محمد شفيق.

"غالي": كلمات حسام سعيد، و ألحان

محمود أنور، و توزيع محمد شفيق.

"قابل بقى": كلمات حسام سعيد، و ألحان

محمود أنور، و توزيع محمد شفيق.

"زعلان": كلمات أيمن عز، و ألحان محمود أنور، و توزيع محمد شفيق.

"لسه حبيبي بستناك": كلمات محمد مصطفى ملك، و ألحان أحمد يوسف، و توزيع زووم.

"بلاش تتعشم": كلمات أيمن عز، و ألحان كريم محسن، و توزيع زووم.

"مبروك": كلمات حسن عزت، و ألحان كريم محسن، و توزيع محمد شفيق.