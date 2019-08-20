بالصور.. إقبال جماهيري كبير على "الحادثة" بثاني أيام عرضها بـ"القومي"

شهد العرض المسرحي " الحادثة"، إقبالا جماهيريًا ضخمًا في ثاني ليلة عرض له ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ12، والذي يقام الآن علي خشبة مسرح الغد بالعجوزة.
يشار إلي أن "الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، وتدور أحداثهفي قالب كوميدي حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنآ منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.
يذكر أن عرض "الحادثة" قدم بالأمس حفلةإضافية، بسبب الإقبال الكبير ورغبة الجمهور لحضوره، والعرض من بطولة مصطفى منصور، ياسمين سمير، نيجار، فتحى الجارحى، بالاشتراك مع الراقصين أحمد خالد، ديشا مهدي، محمود عاطف، أحمد هيثم، عادل دياب، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.
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