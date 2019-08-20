شاهد.. سعد لمجرد يكسر حاجز الـ 100 مليون نسبة مشاهدة

كسر الفنان سعد لمجرد حاجز الـ 100 مليون نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرح كليب "إنساي"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
كليب "إنساي"، من إخراج حسام الحسيني، والأغنية منكلمات وألحان سعد لمجرد.
يشار إلى أن الفنان محمد رمضان يشارك في بطولة فيلم جديد، بعنوان مؤقت "شبح النيل"، من المقرر عرضه بتقنية 3d،
يذكر أن الفنان سعد لمجرد طرح مؤخراً كليب "نجيبك نجيبك"، كلمات محمود برحيل، ألحان محمد نوبال، توزيع دي جي فان، إخراج حكيم غراب، كما تخطى الكليب حاجز الـ13 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب".
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