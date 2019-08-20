لجنة مشاهدة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تبدأ عملها

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن تشكيل لجنة المشاهدة الخاصة باختيار الافلام المشاركة في الدورة الرابعة التي ستعقد في شهر فبراير المقبل.

وتضم اللجنة في عضويتها السيناريست والناقدة ماجدة خير الله والمخرجة هبة يسري والناقد رامي عبد الرازق والناقدة علياء طلعت.

وقال الناقد أندرو محسن المدير الفني لمهرجان أسوان الدولي إنه حرص في الدورة الرابعة المقرر إقامتها خلال فبراير المقبل، علي أن تكون النسبة الأكبر في لجنة مشاهدة المهرجان من النساء والكفاءات السينمائية من الشباب وأصحاب الخبرات، خاصة وأن المهرجان موجه بالأساس للعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع وجعلها عنصر فاعل به وأكد أن لجنة مشاهدة المهرجان بدأت عملها بالفعل لاختيار أفلام دورتها الرابعة.

يذكر أن الناقدة وكاتبة السيناريو ماجدة

خير الله حاصلة علي بكالوريوس معهد سينما قسم سيناريو عام 1986 ودبلوم تذوق فنى وقامت بكتابة العديد من السيناريوهات في السينما والتليفزيون منها: العفاريت، القاتلة، المزاج، الستات، زوجتي والذئب، العجوز والبلطجي، شوادر، الخاتم، المليونيرة الحافية، الصديقان، إنذار بالقتل، صباح الورد، الشارع الجديد، سنوات الشقاء والحب، وجه القمر، ساعة عصارى، شمس يوم جديد، الجانب الآخر.

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وتضم اللجنة أيضا المخرجة وكاتبة السيناريو هبة يسري مخرجة وهي حاصلة علي درجة البكالوريوس من معهد السينما وفي عام 2005 قدمت فيلمها القصير "المهنة امرأة"، ثم الفيلم القصير "عشق آخر” عام 2006 الذي شارك في العديد من المهرجانات وقدمت

عام 2011 أول أفلامها الطويلة "ستو زاد، أول عشق" الذي عرض في مهرجان دبي وحصل على جائزة الدولة التشجيعية، وعملت كمساعد مخرج في عدة أفلام ومسلسلات، كما كتبت وشاركت في إخراج مسلسل "سابع جار".

ويكتب الناقد الفني رامي عبد الرازق بعدة جرائد ومجلات وهو عضو جمعية نقاد السينما المصريين (EFCA ) والاتحاد الدولي لنقاد السينما ( الفيبريسي) ولجنة النقاد الدولية بمهرجان كان السينمائي الدورة الثامن والستين 2015 ومدير أسبوع النقاد الدولي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة 39 وعضو لجنة المشاهدة والأختيار بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الأسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية ومحاضر زائر بكلية الآداب جامعة عين شمس – قسم النقد والدراما.

ويشارك أيضا باللجنة الناقدة السينمائية علياء طلعت التي درست النقد السينمائي بجامعة عين شمس وتكتب مقالات نقدية في عدد من المطبوعات الورقية والمواقع الإلكترونية.

ومهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.