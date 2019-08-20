أمسية للطرب والفنون الشعبية بقلعة صلاح الدين

استمرار لفعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر يقام الأربعاء 21 أغسطس ثلاثة حفلات تبدأ فى الثامنة مساء. حيث يتغنى المطرب ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين باقة متنوعة من روائع زمن الفن الجميل منها ، سحب رمشه , جميل واسمر , طاير يا هوى , لامونى الناس , كعب الغزال ، بهية وغيرها ، يليه وفي التاسعة مساء تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية عدداً من اشهر استعراضاتها التي اشتهرت بها منها الإسكندراني ، غزل في الريف ، الفلاحين ، الأقصر بلدنا ، النوبة ، الحجالة ، العصاية والتنورة ، وفي العاشرة مساءً تشدو المطربة مروة ناجي بمصاحبة فرقة المايسترو علاء يس بمجموعة من أعمالها الخاصة الى جانب مختارات من مؤلفات تراث الموسيقى العربية. محيي الدين باقة متنوعة من روائع زمن الفن الجميل منها ، سحب رمشه , جميل واسمر , طاير يا هوى , لامونى الناس , كعب الغزال ، بهية وغيرها ، يليه وفي التاسعة مساء تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية عدداً من اشهر استعراضاتها التي اشتهرت بها منها الإسكندراني ، غزل في الريف ، الفلاحين ، الأقصر بلدنا ، النوبة ، الحجالة ، العصاية والتنورة ، وفي العاشرة مساءً تشدو المطربة مروة ناجي بمصاحبة فرقة المايسترو علاء يس بمجموعة من أعمالها الخاصة الى جانب مختارات من مؤلفات تراث الموسيقى العربية.

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