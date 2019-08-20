أحمد بدير يدخل «شارع حسن الرفاعي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل الفنان والنجم المصري أحمد بدير، تصوير مشاهده فى فيلم «شارع حسن الرفاعى»، حيث يجسد بدير فى الفيلم شخصية «الخواجة»، الذى يستدرج الشباب والفتيات لشقة بشارع حسن الرفاعى وتحدث العديد من المفاجآت بعد تجمعهم بهذا المكان.

وقال النجم المصري إنه لم يتردد فى الموافقة على العمل مع جيل الشباب خاصة بعد اتفاقه مع المخرج مؤمن نور ومعرفته السابقة له وثقته به وبعدما لمس بداخلهم روح الفنانين المخضرمين والمقاتلين للوصول إلى حلمهم.

وأشار الفنان الكبير إلى أن قصة العمل هادفة بناءة تجذب شباب الجيل الحالى لمعايشه الكثير منهم لهذه الأحداث فى الوقت الحالى. فيلم «شارع حسن الرفاعى» يشارك فى بطولته سوسن بدر ومحمود عبدالخالق ومنار حمدى وإسلام سيمو وهاجر العدوى ومريم حسن وأحمد رجب ومحمود مدحت ومن تأليف وإخراج مؤمن نور.