كريستين ستيوارت تخرج من عالم مصاصي الدماء لتغوص في أعماق البحار

متابعة بتجـــــــــــرد: خرجت النجمة الأمريكية “كريستين ستيوارت” أخيرا من عباءة “بيلا سوان” تلك الفتاة التي تحولت إلى مصاصة دماء من أجل الحب، لتظهر في ثوب جديد بأحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم “Underwater- تحت الماء”.

وطبقًا للإعلان الرسمي للفيلم الذي تم إطلاقه مؤخرا، فإن “كريستين” 29 عامًا، تقوم بدور أحد أفراد طاقم تنقيب في أعماق البحار، وهي مهمة محفوفة بالمخاطر حيث سيواجه الطاقم وحوشًا بحرية مجهولة أثناء مهمتهم.

وتدور أحداث الفيلم المقرر عرضه في 9 يناير عام 2020، حول طاقم الغواصة التي تتحطم أثناء مهمة تنقيب في أعماق البحار على عمق 7 أميال، وبينما يحاولون النجاة بحياتهم يواجهون تهديدا مجهولا.

Advertisements

تتشارك “كريستين” في العمل الجديد بعد سلسلة أفلامها “Twilight- الشفق” التي اشتهرت بها عالميا، مع مجموعة من النجوم من بينهم تي. ميلر، جيسيكا هينويك، مامودو أثي، جون غالاغر جونيور والممثل الفرنسي فينسنت كاسيل.

كريستين، هي ابنة جون ستيوارت منتج تلفزيوني يعمل في شبكة فوكس، بدأت مسيرتها الفنية في سن العاشرة، عندما مثلت في مسرحية عيد الميلاد في مدرسة ابتدائية، وأول دور لها كان قصيرًا جدًا في فيلم (The Thirteenth Year) الذي عرض على قناة ديزني، بعدها لعبت دور بطولة في فيلم (The Safety of Objects).

اشتهرت “كريستين” بدور “بيلا سوان” وهو فيلم مقتبس عن سلسلة روايات تابعة لبعضها من تأليف الروائية المشهورة ستيفاني ماير، وهو الدور الذي حصدت على أدائه العديد من الجوائز.