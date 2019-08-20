الغموض والإثارة يسيطران.. كارول سماحة تطرح برومو “بالصدفة”

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، البرومو الدعائي الرسمي الأول لفيلمها الجديد “بالصدفة”، والذي سيطرت عليه حالة من الغموض والإثارة.

وعلقت “كارول” على المقطع الذي أظهر بطل العمل وهو يبحث عن حقيبة مسروقة تحوي أسرارًا تعرض حياة بعض الأسخاص للخطر، وقالت: “الإعلان الدعائي الرسمي لفيلمي الجديد بالصدفة، في صالات السينما ابتداءً من ٢٦ سبتمبر”.

فيلم “بالصدفة”، من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم الفن بلبنان من بينهم باميلا الكيك وبديع بوشقرا.