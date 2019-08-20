أمل حجازي تصوّر نفسها في الركن الأخير من مناسك الحج

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت أمل حجازي مقطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي أثناء أداء الركن الأخير من مناسك الحج. وفي التفاصيل، ظهرت أمل حجازي بالفيديو معلّقة “طواف الوداع.. حج بيت الله الحرام”، وهو الأمر الّذي أثار إستياء بعض روّاد الإنترنت. يذكر أن الفنانة أمل حجازي ارتدت الحجاب وأطلقت العديد من الأناشيد الدينية وتخلت بذلك عن الأغاني العادية.

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