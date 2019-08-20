متابعة بتجـــــــــــرد: أصبح لي دك-هي أول لاعب أصم يفوز بمباراة في الأدوار الرئيسية لإحدى بطولات تنس المحترفين الليلة الماضية بعدما تغلب اللاعب الكوري الجنوبي على هنري لاكسونن 7-6 و6-1 في الدور الأول لبطولة ونستون سالم المفتوحة بالتنس.
وسدد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما تسع ضربات إرسال ساحقة في طريقه لتحقيق الفوز بعد توقف طويل بسبب الأمطار في شمال كاليفورنيا.
وليس بوسع لي الذي تم تشخيص إصابته بالصمم وهو في الثانية من عمره سماع حكام الخطوط أو الحكم الرئيسي ويعتمد على الإشارات من أجل معرفة المعلومات.
وقال لي بعد المباراة “الناس سخروا من إعاقتي قالوا لي إنني لا يجب أن ألعب، كان الأمر صعبا لكن أصدقائي وأسرتي ساعدوني على تجاوز ذلك أردت أن أظهر للجميع أن بوسعي فعل ذلك”. وأضاف “رسالتي للناس الذين يعانون من الصمم ألا يشعروا بالإحباط. إذا بذل المرء جهدا فإن بوسعه فعل أي شيء”.
ويلتقي لي في الدور الثاني مع البولندي هوبرت هوركاش المصنف الثالث اليوم الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الكوري لي أول لاعب أصم يفوز بمباراة في بطولة تنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.