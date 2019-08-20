على خطى والده.. الوليد الحلاني يستعرض مهاراته في ركوب الخيل

متابعة بتجــــــــــرد: على ما يبدو، لم يرث الوليد الحلاني موهبة الغناء من والده النجم عاصي الحلاني وحسب، بل أخذ منه أيضاً هواية الركوب على الخيل.

فقد نشر نجل فارس الغناء العربي، فيديو على حسابه الرسمي على انستغرام استعرض به مهاراته العالية في ركوب الخيل في مزرعة العائلة ببلدة الحلانية بسهل البقاع.

وظهر الوليد وهو يمتطي حصانه بسرعة جنونية، وعلّق كاتباً:” لا يمكن إيقافي… مين منكن بحب يركب خيل؟”.