انفصال كايتي هولمز وجايمي فوكس بعد 6 سنوات مواعدة

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متابعة بتجــــــــــرد: ذكرت عدّة تقارير إعلامية أنّ الممثلة الأميركية كايتي هولمز والنجم جايمي فوكس قد انفصلا بعد علاقةٍ استمرّت ستّ سنوات.
وأعلن موقع PageSix أنّ هولمز وفوكس انفصلا منذ أشهرٍ إذ إنّ آخر ظهور علني لهما كان في حفل الـ Met Gala في نيويورك شهر أيار الفائت وهذه الإطلالة كانت أيضاً الأولى لهما بشكلٍ علني منذ طلاق كايتي والنجم الهوليوودي طوم كروز.
ووفقاً لموقع Us Weekly، فإنّ كايتي هولمز هي من بادرت إلى الانفصال.
وشوهد جايمي فوكس منذ أيامٍ قليلة برفقة المغنية سيلا وايف البالغة من العمر 21 عاماً أثناء خروجهما من ملهى ليلي في لوس أنجلوس، لكن بعض المصادر أشارت إلى أنّ فوكس يدعم المغنية فقط في مسيرتها المهنية.
يُذكر أنّ علاقة كايتي وجايمس بدأت في العام 2013 لكنها بقيت سرية حتى نهاية العام 2017.
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