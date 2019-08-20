بعد حالة الجدل.. محمد رمضان ينال تصريحا لحفل الساحل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد حالة من الجدل استمرت طوال الأيام الماضية، حول عدم أحقية محمد رمضان في إقامة حفلات غنائية لكونه ليس عضواً بنقابة المهن الموسيقية، وافقت الأخيرة على منحه التصاريح الخاصة بحفله في الساحل الشمالي، الجمعة 23 أغسطس/آب.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن محمد رمضان نال الموافقة بصفته عضواً بنقابة المهن التمثيلية، وبعد أن تلقت "الموسيقيين" خطاباً بالموافقة على الحفل، من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين.

وأضاف مرتضى أن موافقة النقابة جاءت إثر تعهّد محمد رمضان بالظهور على المسرح بالشكل اللائق، ما لا يتعارض مع قواعد النظام العام، مؤكداً أنه يحق لرمضان إحياء حفل غنائي بعد الحصول على تصريح نقابة المهن الموسيقية، بصفته عضواً في إحدى النقابات الفنية، وتحصيل الرسم النسبي المقرّر قانوناً.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد انتهت قبل أيام من مناقشة إحدى الشكاوى ضد الفنان محمد رمضان بخصوص حفله المقبل، وانتهت إلى تسوية جميع الأمور المتعلقة بالحفل، ومنحه التصاريح اللازمة.